XIX Congresso UIL. Meloni: “Oggi lo Stato è dentro i luoghi di lavoro come non si vedeva da tempo”

AgenPress. Oggi lo Stato è dentro i luoghi di lavoro come non si vedeva da tempo: solo nel 2024 gli accessi ispettivi congiunti dell’Ispettorato, dell’INPS, dell’INAIL e dell’Arma dei Carabinieri hanno superato quota 158 mila. E se in quasi due ispezioni su tre salta fuori un’irregolarità, vuol dire che quei controlli non si fanno a caso: vanno esattamente dove c’è bisogno.

Chiaramente non può bastarci sapere che nonostante ci siano oggi più persone che lavorano rispetto al 2022, diminuiscono gli incidenti mortali, perché saremo sconfitti fino a quando anche una sola persona perderà la vita nel tentativo di guadagnare quello che gli serve per vivere. Ma i numeri ci servono solamente a capire se la strada intrapresa è quella giusta. E quei numeri ci dicono che la prevenzione, i controlli, la formazione su cui abbiamo investito cominciano a funzionare. E quindi a maggior ragione non dobbiamo abbassare la guardia.

Dobbiamo invece insistere, e rilanciare. Perché la sicurezza sul lavoro è un “diritto inalienabile”, come ha ricordato anche il Presidente Mattarella: è una questione di civiltà che si affronta e si vince nei cantieri come nelle scuole, nei controlli, nel rispetto delle regole.