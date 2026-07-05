Papa Leone si trasferisce a luglio a Castel Gandolfo

AgenPress. Come lo scorso anno, il Papa sceglie la residenza di Castel Gandolfo per il suo riposo. “Nel pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio, – riferisce un comunicato della Prefettura della Casa Pontificia – il Santo Padre si trasferisce nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, per un periodo di riposo, fino a lunedì 27 luglio”.
Nel testo si rende conto che in questo periodo restano sospese tutte le udienze generali, che riprenderanno mercoledì 5 agosto, sospese anche quelle private e quelle speciali. Nelle domeniche di luglio, l’Angelus sarà recitato in Piazza della Libertà.