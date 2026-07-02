XIX Congresso UIL. Meloni: “Abbiamo deciso di sostenere anche i rinnovi dei contratti nel settore privato, con la detassazione al 5% degli aumenti contrattuali”

AgenPress. Abbiamo deciso di sostenere anche i rinnovi dei contratti nel settore privato, con la detassazione al 5% degli aumenti contrattuali. Provvedimento che era, anch’esso, richiesto da molto tempo dalla Uil, dalle parti sociali, perché rafforza il legame tra produttività e salario e contribuisce a dare centralità alla contrattazione collettiva.

Un provvedimento efficace, e a cui vogliamo dare continuità e stabilità. Ne ho già parlato con il Ministro Calderone, ma anche con chi tiene i cordoni della borsa, il sempre ottimista Ministro Giorgetti, e voglio quindi dire al Segretario Bombardieri che il Governo raccoglie l’istanza che è vostra e non solamente vostra, e di garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio.

“Mediante il lavoro”, ha scritto Papa Giovanni Paolo II, “l’uomo non solo trasforma la natura adattandola alle proprie necessità, ma realizza sé stesso come uomo ed anzi, in un certo senso, diventa più uomo”.

Abbiamo cercato di trasformare quei principi in mattoni, in fatti concreti, in provvedimenti e risposte.