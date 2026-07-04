Trump: “Il comunismo è l’esatto opposto della vita, della libertà e della ricerca della felicità: è morte, tirannia e perseguimento del male”

AgenPress. In occasione della vigilia del 250° anniversario dell’America, il presidente Donald Trump ha pronunciato un solenne discorso patriottico a Mount Rushmore, dichiarando gli Stati Uniti “la nazione più eccezionale mai esistita” e promettendo che “non saranno mai un paese comunista”.

Parlando sotto le statue di granito di quattro dei suoi predecessori – George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt – Trump ha esaltato l’eccezionalismo americano mentre in tutto il paese si intensificavano i festeggiamenti per il 250° anniversario della nazione .

“In tutte le cronache dei secoli, mai prima d’ora una nazione ha celebrato un trionfo così magnifico come questo”, ha detto Trump alla folla.

“Con i suoi 250 anni, l’America è la repubblica più antica del mondo”, ha continuato. “Siamo il popolo più libero del mondo. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura del mondo. Siamo il paese più forte e potente del mondo. E per grazia di Dio, gli Stati Uniti d’America sono la nazione di maggior successo, più realizzata e più eccezionale che sia mai esistita nella storia dell’umanità.”

Trump ha elogiato la storia della nazione e ha sostenuto che nessun altro paese ha raggiunto tanto quanto gli Stati Uniti.

“La nascita e la sopravvivenza della nazione americana sotto la protezione di Dio è, semplicemente, la cosa migliore e più incredibile che sia mai accaduta su questo pianeta per mano dell’uomo”, ha affermato. “Nessun altro paese ha fatto più bene a questo mondo degli Stati Uniti d’America.”

Trump ha descritto il comunismo come “la più grande minaccia” per gli Stati Uniti.

“È la più grande minaccia per il nostro Paese, persino peggiore della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale, di Pearl Harbor o dell’11 settembre”, ha detto Trump. “Non permetteremo che questo accada. Credetemi, non lo permetteremo, perché il comunismo è il nemico dei popoli liberi.”

“Il comunismo è l’esatto opposto della vita, della libertà e della ricerca della felicità: è morte, tirannia e perseguimento del male”, ha continuato. “Ma non permetteremo loro di vincere”, ha aggiunto. “Non hanno alcuna possibilità contro di noi.”

Trump ha impartito una direttiva chiara: “Potete essere fedeli a Karl Marx, oppure potete essere fedeli all’America. Potete essere comunisti, oppure potete essere patrioti. Non potete essere entrambe le cose.”