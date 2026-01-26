Australian Open 2026: Lorenzo Musetti batte Fritz e vola ai quarti contro Djokovic

AgenPress. Lorenzo Musetti ha firmato una prestazione di alto livello agli Australian Open 2026, dominando gli ottavi di finale e raggiungendo per la prima volta i quarti di finale a Melbourne.

Nel match l’azzurro ha superato il 9° favorito del torneo, Taylor Fritz, con un convincente 6-2, 7-5, 6-4. Con un servizio efficace e tante soluzioni variegate, Musetti ha preso il controllo del match fin dalle fasi iniziali, chiudendo in poco più di due ore una partita attesa e combattuta.

Per Musetti è un traguardo storico: per la prima volta ai quarti agli Australian Open e ora ha raggiunto almeno i quarti in tutti e quattro i tornei del Grande Slam, entrando in una ristretta cerchia di giovani campioni.

“Sono molto orgoglioso,” ha detto Musetti dopo il match, sottolineando come il servizio gli abbia dato grande fiducia e che ha approcciato la partita con una mentalità nuova rispetto agli incontri precedenti con Fritz.

Ora l’attende una sfida da brividi: ai quarti dovrà affrontare Novak Djokovic, il 10 volte campione degli Australian Open. Djokovic è arrivato all’ultimo atto senza giocare il suo incontro di ottavi a causa del ritiro dell’avversario, ma resta uno dei giocatori più dominanti di sempre su cemento.

La sfida tra Musetti e Djokovic promette scintille: un confronto di stili e caratteri, con il giovane italiano desideroso di fare il colpaccio e il serbo determinato a proseguire nella sua corsa verso il titolo.