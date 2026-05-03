AgenPress. L’Inter è campione d’Italia. I nerazzurri conquistano il 21esimo scudetto della loro storia battendo 2-0 il Parma e chiudendo definitivamente i conti in vetta alla classifica con tre giornate di anticipo.

Una stagione straordinaria per la squadra milanese, protagonista di un campionato dominato dall’inizio alla fine. Con gli ultimi tre punti conquistati, l’Inter sale a quota 82 punti, un margine ormai irraggiungibile per il Napoli, fermo al secondo posto a 70 punti. Anche vincendo tutte le partite rimanenti, gli azzurri non potrebbero più colmare il distacco.

A San Siro esplode così la festa nerazzurra. Contro il Parma è arrivata l’ennesima dimostrazione di forza di una squadra compatta, cinica e continua per tutta la stagione. L’Inter ha controllato la partita fin dai primi minuti, trovando il vantaggio nel primo tempo e chiudendo definitivamente i conti nella ripresa davanti a uno stadio in festa.

Il tricolore numero 21 rappresenta un traguardo storico per il club, che aggiunge una nuova stella simbolica al proprio percorso recente di crescita e consolidamento ai vertici del calcio italiano. Decisivo il rendimento eccezionale della squadra in entrambe le fasi di gioco: miglior attacco, difesa solidissima e una continuità che nessuna rivale è riuscita a mantenere nel corso dell’anno.

Per i tifosi interisti è il coronamento di una cavalcata esaltante, costruita settimana dopo settimana con prestazioni convincenti e risultati pesanti negli scontri diretti. La vittoria sul Parma diventa così il sigillo definitivo su un campionato dominato.

Ora per l’Inter sarà tempo di celebrazioni, con Milano pronta a tingersi di nerazzurro per festeggiare uno scudetto arrivato con largo anticipo e meritato sotto ogni punto di vista.