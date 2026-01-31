Epstein. Alcune email smentiscono Elon Musk in merito alla loro conoscenza

AgenPress. Elon Musk ha sempre affermato per anni di non conoscere molto bene Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. Nel 2019, poco prima che Epstein morisse in una cella di un carcere di New York, Musk dichiarò alla rivista Vanity Fair di considerarlo un “viscido” e di aver “cercato ripetutamente di convincerlo a visitare la sua isola”, ma Musk si era rifiutato di farlo.

I documenti pubblicati venerdì dal Dipartimento di Giustizia forniscono un’ulteriore prospettiva sulla loro conoscenza. I documenti includono almeno 16 email scambiate tra Musk ed Epstein nel 2012 e nel 2013, tra cui diversi casi in cui Musk espresse interesse a visitare l’isola caraibica di Epstein, da allora diventata tristemente nota per essere uno dei presunti luoghi in cui Epstein avrebbe abusato di donne e ragazze.

“Quale giorno/notte sarà la festa più sfrenata sulla tua isola?”, scrisse Musk in un’e-mail a Epstein nel novembre 2012, secondo i file appena pubblicati.

Secondo le e-mail, Musk avrebbe cercato di visitare l’isola almeno due volte, alla fine del 2012 e di nuovo alla fine del 2013, il che indica che l’interesse per la sua visita non era del tutto unilaterale.

Le email non dicono se Musk abbia effettivamente visitato l’isola e non indicano alcun illecito da parte sua.