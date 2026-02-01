Israele riapre il valico di frontiera di Rafah

AgenPress. Israele ha annunciato oggi la riapertura del valico di frontiera di Rafah con l’Egitto, fondamentale per l’ingresso degli aiuti umanitari, che saranno “limitati al passaggio dei residenti” dell’enclave palestinese.
“In conformità con l’accordo di cessate il fuoco”, il valico di frontiera di Rafah, chiuso dalla primavera del 2024, è stato riaperto oggi “per un passaggio limitato di residenti”, ha annunciato Cogat, l’organismo del Ministero della Difesa israeliano che sovrintende agli affari politici nei territori palestinesi occupati.
“In questo contesto, oggi inizia una prima fase pilota, in coordinamento con la missione dell’Unione europea (EUBAM) e le autorità competenti”, ha aggiunto Cogat.