type here...

Israele riapre il valico di frontiera di Rafah

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Israele ha annunciato oggi la riapertura del valico di frontiera di Rafah con l’Egitto, fondamentale per l’ingresso degli aiuti umanitari, che saranno “limitati al passaggio dei residenti” dell’enclave palestinese.

“In conformità con l’accordo di cessate il fuoco”, il valico di frontiera di Rafah, chiuso dalla primavera del 2024, è stato riaperto oggi “per un passaggio limitato di residenti”, ha annunciato Cogat, l’organismo del Ministero della Difesa israeliano che sovrintende agli affari politici nei territori palestinesi occupati.

“In questo contesto, oggi inizia una prima fase pilota, in coordinamento con la missione dell’Unione europea (EUBAM) e le autorità competenti”, ha aggiunto Cogat.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits