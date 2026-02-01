Milioni di persone ingannate da foto e video della sparatoria di Minneapolis generate dall’intelligenza artificiale

AgenPress. Da Facebook e TikTok a Instagram e X, immagini e video manipolati dall’intelligenza artificiale che ritraggono gli ultimi momenti di Alex Pretti si sono moltiplicati su Internet dopo la sua uccisione da parte di agenti federali a Minneapolis lo scorso fine settimana.

La rapida diffusione di contenuti mediatici alterati dall’intelligenza artificiale, molti dei quali mostrano Pretti che crolla a terra pochi secondi dopo essere stato colpito, ha offuscato i dettagli chiave della sparatoria sui social network. A differenza di altri deepfake generati dall’intelligenza artificiale che ritraggono scene del tutto irrealistiche e sono facilmente identificabili come false, molte delle rappresentazioni alterate dall’intelligenza artificiale della sparatoria di Pretti sembrano essere basate su immagini verificate, rispecchiando la realtà in modo sufficiente da confondere e fuorviare molti utenti online.

E mentre si diffonde la consapevolezza delle capacità dell’intelligenza artificiale avanzata, online alcuni stanno estendendo il loro scetticismo ai media autentici, affermando falsamente che foto e video legittimi di Pretti sono stati alterati dall’intelligenza artificiale.

Un’immagine che sembra essere stata manipolata dall’intelligenza artificiale, che mostra un’infermiera della terapia intensiva che cade in avanti mentre un agente federale gli punta una pistola alla schiena, è stata visualizzata oltre 9 milioni di volte su X (nonostante la community abbia segnalato che l’immagine era stata migliorata dall’intelligenza artificiale).

Altri post hanno mostrato video realistici, tra cui un video generato dall’intelligenza artificiale su TikTok di Pretti che parla con un agente dell’ICE e uno su Facebook di un agente di polizia che spara accidentalmente con la pistola di Pretti. Il post di Facebook, etichettato con una nota della community come “migliorato dall’intelligenza artificiale”, ha più di 44 milioni di visualizzazioni. Non è stato ancora stabilito se l’agente abbia sparato con la pistola di Pretti.