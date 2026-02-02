Bad Bunny scrive la storia vincendo il Grammy per l’album dell’anno

È la prima volta che un album interamente in lingua spagnola vince il premio più importante della Recording Academy

AgenPress. Bad Bunny ha fatto la storia domenica sera ai Grammy Awards quando “DebÍ Tirar Más Fotos” ha vinto il premio come album dell’anno, la prima volta che un album interamente in lingua spagnola ha vinto l’ambita categoria.

L’artista, 31 anni, ha descritto l’album, che in inglese si traduce come “Avrei dovuto scattare più foto”, come il suo album più portoricano finora. Per rendere omaggio alle sue origini, ha iniziato il suo discorso di ringraziamento in spagnolo.

“Porto Rico, credimi quando ti dico che siamo più grandi di 100 x 35”, ha detto Bad Bunny, riferendosi alle piccole dimensioni dell’isola. “Non c’è nulla che non possiamo realizzare.”

Il premio è stato il terzo della serata per Bad Bunny, il cui vero nome è Benito Antonio Martínez Ocasio. I Grammy di quest’anno arrivano esattamente una settimana prima della sua esibizione durante l’intervallo del Super Bowl al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Quando scenderà in campo l’8 febbraio , diventerà il primo artista solista latino di lingua spagnola a esibirsi come headliner. Sarà anche il primo artista reggaeton a farlo.

Nel suo discorso finale della serata, Bad Bunny ha ringraziato la Recording Academy, coloro che hanno lavorato all’album e tutti coloro che hanno creduto in lui nel corso della sua vita e della sua carriera, compresa sua madre.

Poi è passato all’inglese per dedicare il premio a “tutte le persone che hanno dovuto lasciare la propria patria, il proprio Paese, per seguire i propri sogni”.