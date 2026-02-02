type here...

Il bambino detenuto dall’ICE è tornato in Minnesota

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. Il bambino di cinque anni, (la sua foto divenne virale nel momento del suo arresto) e suo padre sono tornati a casa dopo essere stati fermati dagli agenti dell’immigrazione degli Stati Uniti e trattenuti in un centro di detenzione in Texas.
Un giudice federale ha ordinato il rilascio di Adrian Conejo Arias e di suo figlio, arrestati dagli agenti durante un raid in Minnesota. Il deputato statunitense Joaquin Castro, democratico del Texas, ha scritto in un post sui social media di averli prelevati sabato sera presso il centro di detenzione e di averli scortati in Minnesota.
“Il bambino ora è a casa. Con il suo cappello e il suo zaino”, ha detto Castro. “Non ci fermeremo finché tutti i bambini e le famiglie non saranno a casa”.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits