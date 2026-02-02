Il bambino detenuto dall’ICE è tornato in Minnesota

AgenPress. Il bambino di cinque anni, (la sua foto divenne virale nel momento del suo arresto) e suo padre sono tornati a casa dopo essere stati fermati dagli agenti dell’immigrazione degli Stati Uniti e trattenuti in un centro di detenzione in Texas.

Un giudice federale ha ordinato il rilascio di Adrian Conejo Arias e di suo figlio, arrestati dagli agenti durante un raid in Minnesota. Il deputato statunitense Joaquin Castro, democratico del Texas, ha scritto in un post sui social media di averli prelevati sabato sera presso il centro di detenzione e di averli scortati in Minnesota.

“Il bambino ora è a casa. Con il suo cappello e il suo zaino”, ha detto Castro. “Non ci fermeremo finché tutti i bambini e le famiglie non saranno a casa”.