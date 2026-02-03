In Turchia il 6 febbraio negoziati tra Stati Uniti e Iran

AgenPress. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato di aver incaricato il ministro degli Esteri Abbas Araghchi di avviare negoziati diretti con gli Stati Uniti che potrebbero tenersi già venerdì in Turchia.

“Ho chiesto al mio Ministro degli Esteri, a condizione che ci sia un clima appropriato, senza minacce o richieste irragionevoli, di condurre negoziati equi nel quadro dei nostri interessi nazionali”, ha sottolineato Pezheskian.

Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso che ci sia la possibilità che gli Stati Uniti possano raggiungere un accordo con l’Iran, dopo molti giorni di minacce scambiate tra i due Paesi.

Questi negoziati avranno luogo grazie alla mediazione di Egitto, Qatar, Oman e Turchia e si terranno in Turchia il 6 febbraio. Saranno presenti Araghchi che rappresenterà Teheran, mentre la parte americana sarà rappresentata da Steve Witkoff.

I paesi occidentali accusano l’Iran di voler acquisire armi nucleari, un’accusa che Teheran nega. I negoziati tra Stati Uniti e Iran si sono svolti nella primavera del 2025, prima della guerra di 12 giorni lanciata da Israele a giugno, ma si sono arenati sulla questione dell’arricchimento dell’uranio.

Gli Stati Uniti chiedono all’Iran di interrompere completamente l’arricchimento, cosa che Teheran si rifiuta di fare, affermando di avere il diritto di sviluppare energia nucleare per scopi pacifici in base al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), di cui è firmatario.

“Il presidente Trump dice “niente armi nucleari” e noi siamo pienamente d’accordo. Naturalmente, in cambio ci aspettiamo la revoca delle sanzioni. Questo accordo è quindi fattibile. Non stiamo parlando di cose “impossibili”.