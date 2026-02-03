Napoli. Quartiere Ponticelli. Una ragazza di 23 anni uccisa con una coltellata alla schiena

AgenPress. Una giovane donna di 23 anni è morta nel pomeriggio di oggi dopo essere stata accoltellata alla schiena. La ragazza era stata trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia orientale di Napoli, dove i medici hanno tentato a lungo di salvarle la vita. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta nelle ore precedenti al ricovero. La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento e restano molti i punti da chiarire, a partire dal luogo esatto dell’accoltellamento e dalle circostanze in cui è maturata la violenza.

Sul caso indagano le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’autore o agli autori del gesto. Gli investigatori stanno ascoltando familiari e conoscenti della vittima e acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire le ultime ore di vita della giovane.

La notizia ha scosso profondamente il quartiere di Ponticelli, dove l’ennesimo episodio di violenza riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e della tutela delle persone più giovani. In attesa di sviluppi dalle indagini, la città si stringe attorno al dolore della famiglia della vittima.