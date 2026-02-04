Human Rights Watch: “Trump sta trasformando gli Stati Uniti in uno stato autoritario”

L’organizzazione Human Rights Watch ritiene che Trump dimostri “un palese disprezzo per i diritti umani e abbia commesso flagranti violazioni”

AgenPress. L’organizzazione non governativa Human Rights Watch (HRW) ha lanciato oggi l’allarme: il presidente Donald Trump sta trasformando gli Stati Uniti in uno stato autoritario, mentre la democrazia e i diritti umani sono sotto attacco da ogni parte.

Nel suo rapporto annuale, l’organizzazione per i diritti umani con sede a New York ha affermato che il ritorno del miliardario repubblicano alla Casa Bianca ha intensificato una “spirale discendente” in termini di diritti umani, già sotto pressione da parte di Russia e Cina.

“L’ordine internazionale basato sulle regole sta crollando”, sottolinea l’organizzazione, esprimendo la sua preoccupazione. Negli Stati Uniti, HRW ritiene che Trump dimostri “un palese disprezzo per i diritti umani e abbia commesso flagranti violazioni”.

Nelle descrizioni degli Stati Uniti che sarebbero state impensabili nei precedenti rapporti annuali, l’organizzazione sottolinea, ad esempio, l’impiego di agenti mascherati e armati della polizia federale per l’immigrazione (ICE), che hanno effettuato “centinaia di incursioni inutilmente violente e abusive”, principalmente a Minneapolis, Minnesota.

“La designazione da parte del governo di capri espiatori in base alla razza o all’etnia i ripetuti atti di ritorsione contro presunti oppositori politici e i tentativi di espandere i poteri coercitivi del governo e neutralizzare i controlli e gli equilibri democratici sottolineano una deriva verso l’autoritarismo negli Stati Uniti”, afferma il rapporto.

Human Rights Watch ribadisce inoltre le sue conclusioni secondo cui gli Stati Uniti sono colpevoli di espatri forzati, un crimine ai sensi del diritto internazionale, per aver inviato 252 migranti venezuelani in un carcere di massima sicurezza a El Salvador.

Per l’organizzazione, la democrazia è regredita al livello del 1985, quando esisteva ancora l’Unione Sovietica.

“Russia e Cina sono oggi meno libere di quanto non lo fossero 20 anni fa. Lo stesso vale per gli Stati Uniti”, si legge nel rapporto.

“Nel primo anno (del suo secondo mandato) di Trump in carica, la storia sta accelerando nella direzione sbagliata: i progressi ottenuti con le lotte degli ultimi decenni, sono ora minacciati”, ha espresso preoccupazione Philippe Bolopion, direttore esecutivo di HRW, in un’intervista all’Agence France-Presse.

Per HRW, la risposta deve venire da “una nuova alleanza strategica di potenze medie”, unite attorno a un “nucleo comune di valori democratici” e al rispetto del diritto internazionale, come il Canada, i paesi dell’Unione Europea, il Regno Unito, il Giappone, il Sudafrica, il Brasile, la Corea del Sud o l’Australia.

Questo rapporto di 529 pagine differisce da quello sui diritti umani pubblicato di recente dal Dipartimento di Stato americano, che ha annacquato le sezioni dedicate ai paesi amici di Donald Trump, come El Salvador.

Human Rights Watch chiarisce che la violenza delle gang “è diminuita significativamente” in questo Paese, ma aggiunge che le autorità hanno commesso “violazioni” , in particolare arresti arbitrari di massa, espatri forzati, maltrattamenti di detenuti, nonché violazioni del diritto a un giusto processo”.