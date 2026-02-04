Piantedosi: “L’ICE non effettua e non effettuerà mai operazioni di polizia in Italia”

AgenPress. Il ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi ha fatto riferimento, nel suo discorso alla cooperazione tra l’ICE e le autorità italiane per prevenire eventuali attacchi terroristici durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

“L’ICE non effettua e non effettuerà mai operazioni di polizia sul nostro territorio. La sicurezza e l’ordine pubblico sono garantiti esclusivamente dalle nostre forze di polizia”, ​​ha affermato il Ministro dell’Interno.

Piantedosi ha inoltre sottolineato che “durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, i membri di questo servizio si occuperanno esclusivamente di attività di analisi e scambio di informazioni con le autorità italiane”.

Il capo del Ministero dell’Interno italiano ha aggiunto che la cooperazione del suo Paese con l’ICE “non è un’iniziativa improvvisa e unilaterale per ridurre la sovranità nazionale”, ma si basa su un accordo bilaterale firmato nel 2009 e ratificato nel 2014, “quando al potere c’era l’opposizione, la stessa che oggi sembra indignata”.

“Sul nostro territorio nazionale non vedremo nulla che possa essere collegato a quanto visto sui media statunitensi. Di conseguenza, la preoccupazione che ha ispirato le polemiche di questi giorni è del tutto infondata”, ha concluso Matteo Piantedosi.

Gli ufficiali dell’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti dovrebbero garantire la sicurezza del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance durante il suo arrivo e la sua permanenza in Italia per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali.