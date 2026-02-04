Trump: “Useremo un ‘un tocco più morbido’ nelle operazioni di controllo dell’immigrazione”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che ritiene che la sua amministrazione potrebbe usare “un tocco più morbido” nelle operazioni di controllo dell’immigrazione dopo che gli agenti federali hanno sparato e ucciso due cittadini statunitensi il mese scorso a Minneapolis.

“Ho capito che forse potremmo usare un po’ più di delicatezza. Ma bisogna comunque essere duri”, ha detto Trump. “Abbiamo a che fare con criminali davvero duri. Ma guarda, ho chiamato la gente. Ho chiamato il governatore. Ho chiamato il sindaco. Ho parlato con loro. Ho avuto delle belle conversazioni con loro. E poi li vedo inveire e inveire là fuori. letteralmente come se non avessero preso una decisione”.