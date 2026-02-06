Caso Epstein: l’ex primo ministro norvegese Jagland è indagato per “corruzione”

AgenPress. La polizia norvegese ha annunciato di aver avviato un’indagine sull’ex primo ministro Thorbjorn Jagland, sospettato di “grave corruzione” in relazione ai suoi passati legami con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, suicidatosi in carcere nel 2019.

Jagland è stato Primo Ministro della Norvegia (1996-97), Presidente del Comitato per il Premio Nobel per la Pace (2009-2015) e Segretario generale del Consiglio d’Europa (2009-2019).

Secondo quanto riportato dal quotidiano norvegese Verdens Gang, che cita documenti resi pubblici venerdì scorso dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Jagland avrebbe chiesto a Epstein di garantire l’acquisto di un appartamento.

Secondo gli stessi documenti, Jagland è stato ospitato nella casa di Epstein a New York nel 2018 e nel suo appartamento a Parigi nel 2015 e nel 2018.

Alcuni degli scambi riportati tra i due hanno suscitato scalpore in Norvegia. “Sono stato a Tirana (Albania), ragazze straordinarie”, scriveva Jagland in un’e-mail a Epstein datata maggio 2012. “Non posso andare avanti solo con donne giovani, come sai”, diceva ancora nel gennaio 2013.

L’ex primo ministro e la sua famiglia avevano programmato di recarsi sull’isola di Epstein anche nel 2014, ma la vacanza alla fine è stata annullata.

Il Ministero degli Esteri norvegese ha annunciato che chiederà al Consiglio d’Europa di revocare l’immunità di Jagland in quanto ex capo dell’Organizzazione.