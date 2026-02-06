type here...

Fini: “Meloni, Tajani e Salvini contrastino Vannacci e le sue preoccupanti affermazioni filorusse”

AgenPress. “Vannacci? Se tra i primi sostenitori del suo movimento ci sono i due parlamentari che hanno votato contro il provvedimento per continuare ad aiutare l’Ucraina, allora ci sono segnali concreti di un corteggiamento di posizioni dichiaratamente filorusse. Il governo, in particolar modo Meloni, Salvini e Tajani, devono contrastare con fermezza certe sue affermazioni preoccupanti”.

“Le immagini di Minneapolis fanno accapponare la pelle, si è trattato di omicidio”

“Vedere le immagini di Minneapolis è stato veramente brutto: fermare una persona e spararle senza alcun motivo legittimo è un omicidio, fa accapponare la pelle. È una situazione imparagonabile rispetto al comportamento delle forze dell’ordine italiane”.

Vannacci sogna ad occhi aperti. La ‘remigrazione’? Barbaro e impossibile. Ci manca solo che parli di purezza dell’etnia o di razza!”

“Vannacci sogna ad occhi aperti, vediamo quanti consensi raccoglierà. E se per ‘remigrazione’ intende rispedire a casa tutti i migranti, siamo di fronte a un’idea barbara e impossibile. Ci manca solo che parli anche di purezza dell’etnia o della razza!”.

Lo ha affermato Gianfranco Fini intervenuto a “Il Punto G”, condotto da Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio.

