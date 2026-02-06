Milano Cortina 2026: il Presidente Mattarella inaugura Casa Italia

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato Casa Italia, allestita alla Triennale di Milano. Accompagnato dalla figlia Laura, il Capo dello Stato è stato accolto, al suo arrivo, da Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, da Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, da Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e, in rappresentanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, da Luciano Buonfiglio e Carlo Mornati, rispettivamente Presidente e Segretario generale del Coni.

La visita a Casa Italia si è aperta con il taglio del nastro da parte di Laura Mattarella e dall’esecuzione dell’Inno nazionale.

Sono seguiti gli interventi del Presidente del Coni Buonfiglio e del Presidente Mattarella.

Al termine il Capo dello Stato ha visitato la mostra “Musa”, illustrata dalla curatrice Beatrice Bertini.

Gli impegni di Mattarella a Milano proseguiranno nel pomeriggio a Palazzo Reale, dove si terrà il ricevimento in onore dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi partecipanti alle Olimpiadi, per terminare, in serata, con la Cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali.