Mosca, un alto ufficiale militare russo ferito in una sparatoria

AgenPress. Un alto ufficiale militare russo, il tenente generale Vladimir Alekseev, è ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito da colpi d’arma da fuoco questa mattina all’interno di un condominio in un quartiere nord-occidentale di Mosca.

“Una persona non identificata ha sparato ripetutamente” al tenente generale Vladimir Alekseyev e poi è fuggita, ha annunciato il Comitato investigativo. “La vittima è ricoverata in ospedale”. 

Alekseyev è vice capo della Direzione dello Stato maggiore del Ministero della Difesa. Secondo alcune indiscrezioni è un alto funzionario del servizio segreto militare russo.

Secondo la sua biografia ufficiale, il tenente generale Alekseev, 64 anni, si è particolarmente distinto nelle operazioni di raccolta di informazioni in Siria, dove la Russia è intervenuta militarmente nel 2015 contro i jihadisti e a sostegno del regime di Bashar al-Assad.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, alti ufficiali militari russi sono stati assassinati e Mosca ne attribuisce la responsabilità a Kiev.

