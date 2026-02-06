Trump ha condiviso un video in cui Barack e Michelle Obama vengono rappresentati come scimmie

AgenPress. Nuova bufera attorno a Donald Trump per un contenuto diffuso sui social che ha immediatamente scatenato indignazione politica e istituzionale. L’ex presidente degli Stati Uniti ha condiviso un video in cui Barack e Michelle Obama vengono rappresentati come scimmie, un’immagine che molti osservatori e leader hanno definito apertamente razzista.

La reazione più dura è arrivata dal governatore della California, Gavin Newsom, che ha condannato il gesto senza mezzi termini: «È un comportamento disgustoso, indegno di chiunque abbia ricoperto o aspiri a ricoprire una carica pubblica». Newsom ha sottolineato come simili contenuti contribuiscano ad avvelenare il dibattito pubblico e a legittimare l’odio razziale.

Anche dall’Europa sono arrivate prese di posizione nette. Un portavoce dell’Unione europea ha dichiarato che «il razzismo e l’incitamento all’odio non devono avere alcuno spazio online», ribadendo l’impegno delle istituzioni europee nel contrasto ai contenuti discriminatori sulle piattaforme digitali. Bruxelles ha inoltre richiamato la responsabilità dei leader politici, soprattutto quando comunicano attraverso i social network, nel mantenere un linguaggio che non alimenti divisioni e discriminazioni.

Il video, rilanciato da Trump senza commenti espliciti, ha riacceso il dibattito sul ruolo dei social media nella diffusione di messaggi d’odio e sulla necessità di regole più stringenti per moderare i contenuti, in particolare quando provengono da figure pubbliche di primo piano.

L’episodio si inserisce in un clima politico già fortemente polarizzato negli Stati Uniti, dove la comunicazione aggressiva e provocatoria continua a essere uno degli elementi centrali dello scontro pubblico, con ripercussioni che superano i confini nazionali.