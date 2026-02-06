Trump rimuove il video razzista che raffigura gli Obama come scimmie

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha rimosso un video razzista che aveva pubblicato sui social media in cui l’ex presidente Barack Obama e l’ex first lady Michelle Obama venivano raffigurati come scimmie.

Sebbene la Casa Bianca inizialmente abbia difeso il video, questo ha incontrato una rapida reazione negativa, anche da parte dei Repubblicani, che lo hanno definito “inaccettabile” e “razzista” e hanno chiesto a Trump di rimuoverlo e scusarsi.

“Un membro dello staff della Casa Bianca ha pubblicato erroneamente il post. È stato rimosso”, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca.

Il video, della durata di circa un minuto, si concentrava su false accuse di frode elettorale riguardo alle elezioni presidenziali del 2020, ma alla fine è improvvisamente apparso un frammento dei volti degli Obama sovrapposti alle teste di scimmie dei cartoni animati, mentre in sottofondo veniva suonata la canzone “The Lion Sleeps Tonight” dei The Tokens.

Il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer ha definito il post di Trump “razzista. Vile. Abominevole” in un post su X , aggiungendo: “Questo è pericoloso e degrada il nostro Paese: dove sono i repubblicani del Senato? Il Presidente deve cancellare immediatamente il post e scusarsi con Barack e Michelle Obama, due grandi americani che fanno sembrare Donald Trump un ometto invidioso”.