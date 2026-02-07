Bagnai (Lega): “Vannacci dovrà decidere se restare puro e duro o scendere a compromessi”

AgenPress. “Salvini era riuscito a rallentare l’immigrazione, poi ha passato una vicenda giudiziaria sconvolgente. In Italia la giustizia funziona, nel senso che, se si ha abbastanza pazienza, spalle larghe, mezzi finanziari e fisico per sostenere sei anni di ingiustizia, poi alla fine arriva la giustizia”.

Queste le parole di Alberto Bagnai, onorevole della Lega, durante il suo intervento su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

“La magistratura aveva ben chiaro che Salvini non avesse torto nel difendere i confini del Paese, ma diceva che andava attaccato. Questo perché il popolo, guidato dai pifferai magici populisti, ha voluto togliere la partitocrazia dal Parlamento, lasciandola però nel CSM. Quindi siamo comunque governati dai partiti, ma sotto forma di correnti del CSM, in un contesto in cui la magistratura ritiene di essere titolare dell’indirizzo politico del Paese”, ha proseguito Bagnai. “Con il sorteggio si va a scardinare questa dinamica, per fare in modo che gli uffici vengano assegnati da un CSM che non obbedisce alle logiche correntizie. Sento dire che Nordio vorrebbe portare la magistratura sotto il controllo della politica, ma in realtà è tutto il contrario: ora è sotto il controllo della politica. A sinistra sono terrorizzati da questo e mandano i loro intellettuali ad affermare il falso”.

“Non so come voterà Vannacci, ma il suo partito avrà bisogno di tempo. Non è tanto un problema di classe dirigente, che hanno tutti i partiti conservatori, ma anche di classe politica. Questa storia l’ho vista millemila volte: c’è uno che si alza e dice ‘tu hai tradito, adesso arrivo io, che sono puro e duro e senza compromessi vado'”, ha concluso Bagnai. “Dopodiché però si arriva al punto in cui questa forza politica deve decidere se restare pura e dura, senza compromessi. Era uno slogan grillino questo, poi si sono alleati. Il punto sarà: andiamo avanti puri e duri facendo un favore al PD o cerchiamo un compromesso con il centrodestra, con gli elettori che non saranno tutti contenti?”