type here...

Il cantante dei 3 Doors Down Brad Arnold muore a 47 anni

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

Il cantante della rock band aveva annunciato a maggio di avere un cancro al rene al quarto stadio

AgenPress. Il cantante rock Brad Arnold, fondatore e cantante solista dei 3 Doors Down, è morto all’età di 47 anni.

È morto “serenamente” nel sonno “dopo la sua coraggiosa battaglia contro il cancro”, ha condiviso la band sui social media. Sua moglie Jennifer e la sua famiglia erano al suo fianco.

Arnold è stato il fondatore, cantante e batterista della band che ha contribuito a plasmare il genere rock, nota per successi come “Here Without You”, “It’s Not My Time” e “Kryptonite”, che scrisse all’età di 15 anni.

“La sua musica risuonava ben oltre il palco, creando momenti di connessione, gioia, fede ed esperienze condivise che vivranno a lungo anche dopo i palchi su cui si è esibito”, ha dichiarato la band.

“Le persone a lui più vicine ricorderanno non solo il suo talento, ma anche il suo calore, la sua umiltà, la sua fede e il profondo amore per la sua famiglia e i suoi amici”, si legge nell’omaggio. “Ci mancherà profondamente e lo ricorderemo per sempre”.

Arnold aveva annunciato a maggio di avere un cancro al rene in stadio quattro.

Aveva condiviso un video su Instagram in cui diceva di essere malato e i medici gli avevano diagnosticato un carcinoma renale a cellule chiare con metastasi ai polmoni.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits