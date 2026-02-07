Islam: Rojc (Pd), Cisint zero titoli per far maestra a Trieste

AgenPress. “Cisint si prenda una pausa, si controlli un pochino e lasci che i triestini si occupino della loro città: destra o sinistra che sia, lei qua non ha davvero i titoli per fare la maestra. Prima di venire a dar lezioni bisogna imparare la nostra secolare storia di convivenza che è un carattere storico di Trieste. Le comunità e le associazioni delle minoranze etnico-religiose sono sempre state un elemento di dialogo, stabilità e pace cittadina. In ogni caso, se voleva irritare maggioranza e opposizione, Cisint ci è riuscita alla grande”.

Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd) commentando l’ultima iniziativa della ex sindaca di Monfalcone Anna Cisint che, come ha reso noto il quotidiano “Il Piccolo”, ha chiesto formalmente informazioni al Comune di Trieste su status giuridico e destinazioni d’uso delle strutture che ospitano la moschea Ar – Rayan e il centro culturale islamico Said Nursi del capoluogo giuliano.

“Questa è anche una mancanza di rispetto e fiducia verso i tecnici del Comune”, aggiunge Rojc, precisando che “la Giunta Dipiazza ha mille pecche e noi la contrastiamo ma a Trieste il riconoscimento delle varie istituzioni religiose non è venuto meno, inclusa la recente apertura di dialogo sul cimitero islamico”.