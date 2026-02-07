type here...

L’ex ministro francese Jack Lang si dimette dall’Istituto del mondo arabo per i legami con Epstein

AgenPress. Jack Lang, ex ministro della cultura francese, si è dimesso dalla carica di presidente dell’Istituto del mondo arabo, ha dichiarato il Ministero degli Affari esteri francese, dopo le rivelazioni sui suoi precedenti contatti con Jeffrey Epstein e l’avvio di un’indagine finanziaria.
Sabato scorso, la Procura finanziaria francese aveva aperto un’indagine su Jack Lang e sua figlia Caroline, sospettati di “riciclaggio aggravato di frode fiscale”.
Le richieste di dimissioni di Lang si sono intensificate da quando i documenti pubblicati il ​​30 gennaio dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno dimostrato che Epstein e Lang si sono scambiati messaggi tra il 2012 e il 2019.
I media francesi hanno dichiarato che l’indagine preliminare è stata aperta dopo che i documenti statunitensi hanno rivelato anni di corrispondenza e legami finanziari tra Lang ed Epstein.

