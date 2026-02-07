Se gli Stati Uniti attaccano, l’Iran afferma che colpirà le basi statunitensi nella regione

AgenPress. L’Iran colpirà le basi statunitensi in Medio Oriente se verrà attaccato dalle forze statunitensi che si sono ammassate nella regione, ha dichiarato il suo ministro degli Esteri, insistendo sul fatto che questo non deve essere visto come un attacco ai paesi che le ospitano.

Il ministro degli Esteri Abbas Araqchi ha parlato alla TV qatariota Al Jazeera il giorno dopo che Teheran e Washington si sono impegnati a proseguire i colloqui indiretti sul nucleare, in seguito a quelli che entrambe le parti hanno descritto come colloqui positivi svoltisi venerdì in Oman.

Trump ha minacciato di colpire l’Iran dopo il rafforzamento della flotta statunitense nella regione, chiedendogli di rinunciare all’arricchimento dell’uranio, una possibile via per la realizzazione di bombe nucleari, nonché di interrompere lo sviluppo di missili balistici e il sostegno ai gruppi armati nella regione. Teheran ha a lungo negato qualsiasi intenzione di trasformare la produzione di combustibile nucleare in un’arma. Sebbene entrambe le parti abbiano indicato la loro disponibilità a riprendere la diplomazia sulla lunga disputa nucleare tra Teheran e l’Occidente, Araqchi si è opposto ad ampliare i colloqui.