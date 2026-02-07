type here...

Vannacci: “Il mio partito starà nel centrodestra e qualche altro dirigente della Lega mi seguirà”

AgenPress. “Ho lasciato la Lega perché non si può essere identitari e sovranisti i giorni pari e poi liberali e progressisti i giorni dispari. Io resto fedele ai miei ideali. Ci ho provato a cambiare le cose dall’interno, ma nel partito si sono ribellati alla ‘vannaccizzazione’, forse per paura di perdere il controllo o le poltrone. Quando ho capito che era impossibile trasformarla, ho scelto di andare da solo. Sicuramente il primo step saranno le politiche del ’27”.

Lo ha dichiarato Roberto Vannacci intervenuto a “Corrente alternata” condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“Il soggetto politico che sto fondando sarà interlocutore del centrodestra, perché i miei principi non sono certo quelli progressisti, di sinistra o di quel mondo rispetto al quale io mi colloco all’opposto – ha aggiunto Vannacci –. Chi verrà con me? Molti leghisti continuano a seguirmi, anche se restano iscritti al partito. Vedremo nei prossimi giorni se arriverà qualcuno tra i dirigenti di alto livello della Lega”.

