Zelensky: “Nessun accordo sull’Ucraina senza l’Ucraina”

AgenPress. L’Ucraina non accetterà che Stati Uniti e Russia raggiungano accordi senza la partecipazione di Kiev, ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “L’Ucraina non sosterrà accordi che la riguardano senza la sua partecipazione” ai colloqui.

Zelensky ha affermato che Washington vuole che la guerra in Ucraina finisca entro giugno e ha invitato le delegazioni russa e ucraina a nuovi colloqui la prossima settimana negli Stati Uniti.

Nelle ultime settimane, russi, ucraini e americani hanno tenuto negoziati ad Abu Dhabi per un cessate il fuoco, mentre l’esercito russo continua a colpire duramente la rete energetica ucraina e ha portato a termine un nuovo massiccio attacco con droni e missili durante la notte.

“Gli Stati Uniti hanno invitato per la prima volta i due team di negoziatori russi e ucraini, probabilmente a Miami, tra una settimana”, ha aggiunto, facendo il punto sui colloqui svoltisi mercoledì e giovedì negli Emirati Arabi Uniti.

L’Ucraina ha accettato questa nuova nomina, ha proseguito Zelensky, assicurando al contempo che non accetterà accordi conclusi tra Stati Uniti e Russia senza la propria partecipazione, soprattutto sulla delicata questione dei territori.

L’amministrazione di Donald Trump ha lanciato l’idea di creare una “zona economica libera” nei territori contesi dell’Ucraina orientale, in cui nessuna delle due parti eserciti il ​​controllo militare.

“Anche se riuscissimo a creare una zona economica libera, avremmo bisogno di regole eque e affidabili”, ha affermato Zelensky.

I due belligeranti non sono riusciti a raggiungere un accordo nemmeno sulla questione della centrale nucleare di Zaporizhia (Ucraina meridionale), occupata e controllata da Mosca fin dall’inizio dell’invasione.

Per mettere sotto pressione l’Ucraina, da mesi l’esercito russo sta moltiplicando massicci attacchi alle infrastrutture energetiche, provocando diffuse interruzioni di corrente, acqua e riscaldamento, mentre il Paese sta attraversando un inverno particolarmente freddo.

Ieri sera è stato effettuato un nuovo attacco con 408 droni e 39 missili, di cui rispettivamente 382 e 24 sono stati abbattuti, ha annunciato l’aeronautica militare ucraina.

Il Ministero dell’Energia ha parlato di “danni significativi” causati principalmente alle sottostazioni energetiche e ha annunciato che, di conseguenza, “le centrali nucleari sono state costrette a ridurre la loro produzione” e “si sono verificate interruzioni di corrente di emergenza nella maggior parte delle regioni dell’Ucraina”.