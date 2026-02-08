type here...

Olimpiadi. Meloni: “Solidarietà a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti”

AgenPress. Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perché vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata.
Poi ci sono loro: i nemici dell’Italia e degli italiani, che manifestano “contro le Olimpiadi”, facendo finire le immagini degli scontri verificatesi a Milano sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire.
Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell’ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti.
E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.
