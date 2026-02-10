Bevilacqua (M5S): “Solidarietà a Pucci, ma decenza e pudore richiedevano il passo indietro. La sua una scelta dettata dall’amichettocrazia”

AgenPress. “L’opposizione non ha fatto atti formali affinché Pucci fosse rimosso da Sanremo, ma decenza e pudore richiedevano il suo passo indietro. A me di tutta questa polemica su Pucci in realtà resta solo un dato di fatto: la Meloni ci ha messo meno di un’ora per uscire con una dichiarazione su Pucci, mentre noi ancora aspettiamo una presa di posizione sulle minacce dell’ICE ai giornalisti italiani a Minneapolis, oppure che potesse svegliarsi prima sul caso Niscemi”.

Così Dolores Bevilacqua, senatrice del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Vigilanza Rai, durante il suo intervento su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

“Nell’ambito di quella che è ormai TeleMeloni, quello che più dava da pensare era il fatto che non ci fossero presenze dettate dalla meritocrazia ma dall’amichettocrazia. Questo preoccupa. Chi doveva fare del merito la cifra delle valutazioni delle scelte, sta andando in un’altra direzione. Un esempio lampante è il direttore Petrecca che nella telecronaca della serata iniziale dei Giochi Olimpici ha dato il meglio di sé – ha proseguito la senatrice – Non discuto le capacità artistiche di Pucci, perché chi fa satira può far ridere o meno, non è una questione di gusti. È una questione di meritocrazia. Io penso che nel panorama italiano, prima di Pucci, ci siano comici che metterebbero tutti d’accordo, senza fare paragoni. Sanremo è una vetrina internazionale importantissima, come servizio pubblico si dovrebbe offrire agli spettatori italiani un’offerta di contenuti di un certo livello”.

“I toni devono essere abbassati nel rispetto delle persone e della sicurezza personale, che non deve mai essere messa a rischio. Nessuno deve essere oggetto di minacce – ha concluso la Bevilacqua – Esprimo solidarietà a Pucci e a chi per la sua professione riceve minacce. Nessuno pensa di giustificare qualcuno che minaccia qualcun altro”.