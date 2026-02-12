type here...

Le relazioni tra Stati Uniti e Venezuela a un “punto di svolta storico”. Incontro con Delcy Rodriguez

Breaking newsCronaca Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il segretario all’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright, ha dichiarato che le relazioni tra Washington e Caracas si trovano ora a un “punto di svolta storico”, in seguito al rovesciamento e alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro durante l’operazione militare statunitense del 3 gennaio e alla sua sostituzione con l’allora vicepresidente Delcy Rodriguez.

Durante una visita nel paese latinoamericano per discutere delle opportunità che si aprono nel settore petrolifero, il segretario di Stato del presidente Donald Trump ha previsto un “cambiamento assolutamente spettacolare nella traiettoria” del paese, “nello stato delle relazioni tra Venezuela e Stati Uniti”, nonché nelle “condizioni economiche nell’emisfero”, in particolare “nel commercio e negli scambi”.

Dopo l’incontro con la signora Rodriguez, che sta coordinando le attività con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Chris Wright ha dichiarato alla stampa che l’embargo statunitense sul petrolio venezuelano, in vigore dal 2019, è ormai “sostanzialmente terminato”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits