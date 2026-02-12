Le relazioni tra Stati Uniti e Venezuela a un “punto di svolta storico”. Incontro con Delcy Rodriguez

AgenPress. Il segretario all’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright, ha dichiarato che le relazioni tra Washington e Caracas si trovano ora a un “punto di svolta storico”, in seguito al rovesciamento e alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro durante l’operazione militare statunitense del 3 gennaio e alla sua sostituzione con l’allora vicepresidente Delcy Rodriguez.

Durante una visita nel paese latinoamericano per discutere delle opportunità che si aprono nel settore petrolifero, il segretario di Stato del presidente Donald Trump ha previsto un “cambiamento assolutamente spettacolare nella traiettoria” del paese, “nello stato delle relazioni tra Venezuela e Stati Uniti”, nonché nelle “condizioni economiche nell’emisfero”, in particolare “nel commercio e negli scambi”.

Dopo l’incontro con la signora Rodriguez, che sta coordinando le attività con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Chris Wright ha dichiarato alla stampa che l’embargo statunitense sul petrolio venezuelano, in vigore dal 2019, è ormai “sostanzialmente terminato”.