Rai, FDI: “Al PD medaglia d’oro alle Olimpiadi delle gaffe”

AgenPress. “Mentre gli atleti italiani continuano a collezionare medaglie e successi ai Giochi Olimpici Invernali, il Pd continua a mettere al proprio collo solo gaffe e figuracce.”

Così dichiarano Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura e editoria della Camera dei Deputati e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia e Alessandro Amorese, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Cultura e editoria alla Camera.

“Prima ha strumentalizzato i campioni del Curling per la campagna elettorale per il ‘No’ ai Referendum sulla Giustizia, facendo poi mea culpa e cancellando il post; oggi, non contento, ha presentato addirittura un’interrogazione parlamentare sulla grave ‘censura’ — a detta loro — dell’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci nella sigla di apertura dei Giochi trasmessa dalla Rai.

Sarebbe bastata una semplice verifica per appurare che la sigla e l’intero pacchetto grafico dei Giochi non sono affatto realizzati dalla Rai: si tratta di contenuti prodotti e distribuiti da OBS (Olympic Broadcasting Services), l’organismo ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale responsabile della produzione audiovisiva globale delle Olimpiadi.