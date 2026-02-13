L’Egitto alla 46a edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano

AgenPress. L’Egitto ha partecipato alla 46a edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, dove il Console Generale egiziano a Milano, Ambasciatore Walid Othman, ha inaugurato il padiglione egiziano alla fiera, che si tiene annualmente ed è considerata una delle più importanti fiere di promozione turistica a livello mondiale.

Il Ministro del Turismo italiano, Daniela Santanchè, ha inaugurato la mostra, alla presenza di numerosi ministri del governo italiano, ministri del turismo e responsabili di enti di promozione turistica di diversi paesi. Alla cerimonia di apertura e all’inaugurazione del padiglione egiziano alla mostra hanno partecipato il Direttore Generale dell’Amministrazione Generale degli Uffici Esteri dell’Ente per la Promozione del Turismo, Ismail Abdel Hamid Amer, membri dell’ufficio EgyptAir di Milano e numerosi rappresentanti di aziende turistiche egiziane.

Il console egiziano ha affermato che l’apertura del padiglione egiziano alla mostra rientra nel quadro degli sforzi nazionali per promuovere il Grande Museo Egizio, inaugurato nel novembre 2025, e anche per promuovere i viaggi lungo il Sentiero della Sacra Famiglia in Egitto, e per concordare l’organizzazione di viaggi turistici dall’Italia e da altri paesi europei verso la nuova città di El Alamein, nell’ambito dell’avvio di voli diretti per El Alamein nel corso di quest’anno.

Ha sottolineato che il padiglione egiziano ha registrato un’ampia affluenza di visitatori e rappresentanti di aziende turistiche italiane alla mostra, grazie alle molteplici possibilità e risorse turistiche dell’Egitto, in particolare con l’apertura del Grande Museo Egizio.

Il console egiziano ha sottolineato la presenza a importanti eventi turistici, sottolineando la partecipazione annuale dell’Egitto alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano e al Salone Internazionale del Turismo di Rimini, in Italia, per far conoscere ai turisti italiani i prodotti e le destinazioni turistiche egiziane e la loro disponibilità a ospitare turisti da tutto il mondo.

Quest’anno l’Egitto ha partecipato alla fiera con un padiglione di 120 metri che includeva l’Ente per la Promozione del Turismo, rappresentanti di sei aziende turistiche egiziane e rappresentanti di cinque hotel. Erano presenti anche un padiglione separato per EgyptAir e un altro per Air Cairo.

Il mercato italiano è uno dei più importanti mercati di esportazione turistica in Egitto, oltre alle numerose destinazioni turistiche ed esperienze egiziane che i turisti italiani preferiscono nelle loro varie forme.