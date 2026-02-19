Caso Epstein. Rilasciato il principe Andrea

AgenPress. A distanza di 12 ore dal suo arresto è stato rilasciato il principe Andrea. L’accusa è quella di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, quando ricopriva il ruolo di emissario commerciale del governo di Londra.

II rilascio entro 12 ore è uno sbocco piuttosto comune nella procedura britannica per questo tipo di fermi, in assenza di precedenti penali dell’arrestato e di pericoli per la collettività.

Andrea iniziò a frequentare Jeffrey Epstein negli anni Novanta, e la frequentazione è durata ben più a lungo di quanto ammesso, fino all’esplosione dello scandalo che ha portato dapprima all’esclusione di Andrea da ogni ruolo pubblico e, poi, alla tardiva cancellazione di ogni titolo reale superstite decisa da Carlo. Non solo. Con le rivelazioni degli Epstein file pubblicati negli Usa, sono emerse anche e-mail esplicite e foto dell’ex duca a quattro zampe.

A denunciare i comportamenti di Andrea era stata anche Virginia Giuffre, vittima del giro di ragazze sfruttate a suo tempo da Epstein e dalla complice Ghislaine Maxwell, a beneficio proprio di amici ricchi e potenti. La donna veva accusato l’ex principe di aver approfittato sessualmente di lei 17enne, prima di fare causa, strappare una transazione extra giudiziale da 12 milioni di sterline – pagate dalla Elisabetta e da Carlo – e morire infine suicida in Australia a 41 anni.