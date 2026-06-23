Meloni: “Ho appreso con profondo dolore della morte dell’agente della Polizia Locale di Milano Francesco Imprezzabile”

Governo e Istituzioni
redazione
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AgenPress. Ho appreso con profondo dolore della morte dell’agente della Polizia Locale di Milano Francesco Imprezzabile, che ha perso la vita mentre era in servizio, durante un inseguimento.
A nome del Governo italiano esprimo il più sincero cordoglio e la mia vicinanza alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi.
Chi indossa una divisa mette ogni giorno la propria vita al servizio degli altri. L’Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole.
Onore a Francesco, servitore dello Stato. Che la terra ti sia lieve.
E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
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