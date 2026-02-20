Aeroitalia apre il primo collegamento diretto tra Trieste e Salerno

Dal 24 maggio 2026, due voli settimanali tra Trieste Airport e l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi per promuovere nuove opportunità di viaggio e turismo tra Friuli Venezia Giulia e Campania

AgenPress. Aeroitaliaamplia il proprio network inaugurando la prima rotta diretta tra Trieste Airport – scalo strategico del Friuli Venezia Giulia e crocevia che facilita l’accesso per l’Austria, la Slovenia e la Croazia – e l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, principale porta d’ingresso al Cilento e alla Campania.

A partire dal 24 maggio 2026, la rotta sarà operata con i confortevoli Embraer 190 da 100 posti, con due frequenze settimanali secondo il seguente operativo:

Salerno ↔ Trieste

Partenze da Salerno: martedì e sabato alle ore 13:10

alle ore Ritorni da Trieste: martedì e sabato alle ore 15:30

La nuova rotta consentirà di unire due territori di grande valore culturale, turistico ed economico, offrendo nuove opportunità sia per il tempo libero che per il business.

Per Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia: “Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare l’avvio del nostro primo collegamento da Trieste: si tratta di una novità importante nella storia di Aeroitalia e testimonia la nostra volontà di espanderci su tutto il territorio nazionale. La nuova rotta diretta verso Salerno rappresenta un passo significativo per accorciare le distanze tra nord e sud, offrendo un servizio che risponde concretamente alle crescenti esigenze di mobilità di cittadini, imprese e turisti. Con questa inaugurazione, Aeroitalia rafforza il proprio impegno a favorire lo sviluppo delle comunità e a promuovere collegamenti diretti tra aree strategiche del Paese”.

Fabio Gallo, Amministratore Delegato di Trieste Airport: “Siamo felici di questa nuova rotta per Salerno a partire dal mese di maggio, che segna anche l’inizio della collaborazione con Aeroitalia. L’auspicio è che possa essere solo il primo passo di un più importante programma di sviluppo del network da e per l’aeroporto di Trieste per il prossimo futuro”.