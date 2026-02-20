type here...

Trump: la sentenza della Corte Suprema sui dazi è “deludente” e i giudici dovrebbero “vergognarsi”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente Trump ha affermato di ritenere “profondamente deludente” la sentenza della Corte Suprema che annulla la maggior parte delle sue tariffe, e ha aggiunto che alcuni giudici dovrebbero “vergognarsi” per come hanno deciso in questo caso.

La sentenza della Core Suprema mi ha deluso molto, mi vergogno per alcuni giudice che non hanno avuto il coraggio di fare la cosa giusta per l’America“. “I Paesi che ci truffano sono in estasi” dopo la decisione della Corte Suprema sui dazi: “Ballano per strada, ma non per molto” .

I dazi rimangono” e ha dichiarato che ha “delle alternative”. La Corte Suprema americana è stata influenzata dagli “interessi stranieri”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits