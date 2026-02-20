Trump: la sentenza della Corte Suprema sui dazi è “deludente” e i giudici dovrebbero “vergognarsi”

AgenPress. Il presidente Trump ha affermato di ritenere “profondamente deludente” la sentenza della Corte Suprema che annulla la maggior parte delle sue tariffe, e ha aggiunto che alcuni giudici dovrebbero “vergognarsi” per come hanno deciso in questo caso.

“La sentenza della Core Suprema mi ha deluso molto, mi vergogno per alcuni giudice che non hanno avuto il coraggio di fare la cosa giusta per l’America“. “I Paesi che ci truffano sono in estasi” dopo la decisione della Corte Suprema sui dazi: “Ballano per strada, ma non per molto” .

“I dazi rimangono” e ha dichiarato che ha “delle alternative”. La Corte Suprema americana è stata influenzata dagli “interessi stranieri”.