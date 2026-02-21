AgenPress. I recenti negoziati diretti tra Kiev e Mosca, sotto la mediazione americana, si stanno arenando sul destino di questo grande bacino minerario nella parte orientale del Paese, ormai quasi interamente occupato dalle forze di Mosca e che Kiev si rifiuta di abbandonare.

“Gli americani, come i russi, dicono che se volete che la guerra finisca domani, dovete andarvene dal Donbass”, ha affermato il presidente ucraino, il quale ritiene che Washington stia esercitando maggiore pressione sull’Ucraina poiché si trova “in una posizione molto difficile”.

Secondo lui, Washington “vede questa come una soluzione al problema”, mentre per la Russia, questo è un modo “per conquistare rapidamente il Donbass senza perdere uomini”.

Il Donbass comprende le regioni di Luhansk e Donetsk. Meno del 20% di quest’ultima regione rimane sotto il controllo delle truppe ucraine.

Il presidente ucraino afferma di volere inizialmente garanzie di sicurezza da Washington, “poi potremo parlare di un compromesso con i russi partendo da una posizione più forte. Qualsiasi compromesso, anche territoriale”.

Tuttavia, a suo avviso, qualsiasi ritiro di Kiev deve essere accompagnato da un ritiro di Mosca. “Se ci ritiriamo di 10, 20, 30, 40 km, allora si ritireranno anche loro”, ha affermato.

Secondo l’Ucraina, il Donbass è dotato di numerose difese militari che impediscono all’esercito del Cremlino di avanzare ulteriormente nella parte orientale del Paese.

Ritirarsi da questa zona avrebbe anche un grande costo politico e simbolico per le autorità ucraine, poiché decine di migliaia di soldati sono stati uccisi difendendo questo territorio, che rimane al centro dei combattimenti.

Kiev sta cercando garanzie di sicurezza per impedire qualsiasi nuova invasione russa in futuro, in particolare lo spiegamento di truppe europee vicino alla linea del fronte dopo il cessate il fuoco, ha detto Zelensky.

Mosca, da parte sua, non mostra alcun segno di essere pronta a un compromesso, dopo quattro anni di combattimenti, con il presidente russo che promette che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi con la forza se la diplomazia fallirà.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Mosca sta usando l’idea di indire elezioni in Ucraina come pretesto per estrometterlo dal potere. La Russia sta facendo pressione sull’Ucraina affinché tenga elezioni durante la guerra, poiché Mosca lo vede come un modo per estrometterlo. “Siamo onesti, i russi vogliono solo sostituirmi. Nessuno (in Ucraina) vuole elezioni durante una guerra. Tutti temono un esito disastroso, una divisione della società”, ha aggiunto.