FedEx presenta un ricorso per ottenere il rimborso delle tariffe dopo la sentenza della Corte Suprema

AgenPress. La società di corriere e logistica FedEx ha fatto causa al governo degli Stati Uniti, chiedendo il rimborso dei dazi pagati in base a una legge sui poteri di emergenza che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente stabilito essere illegale.

In una causa intentata presso la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti a New York, FedEx chiede il “rimborso completo” di tutti i dazi doganali pagati ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). La causa è contro la Customs and Border Protection, un dipartimento della Sicurezza Interna.

Da quando è entrato in carica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invocato l’IEEPA per imporre dazi a decine di partner commerciali senza l’approvazione del Congresso. Venerdì la Corte Suprema ha stabilito che la legge non consente al presidente di imporre dazi unilateralmente.

I giudici non si sono pronunciati sulla questione se il governo dovesse rimborsare i dazi agli importatori, lasciando la decisione ai tribunali di grado inferiore.

I media statunitensi hanno descritto la causa intentata da FedEx come la prima importante causa aziendale intentata da un’azienda statunitense dopo la sentenza della Corte Suprema. La società di corriere e logistica ha affermato di aver subito perdite a causa del pagamento di dazi che ora sono stati dichiarati illegali.

In seguito alla sentenza della corte, gli osservatori hanno previsto un’ondata di cause legali per ottenere il rimborso delle tariffe. Secondo le stime dell’Università della Pennsylvania, i potenziali rimborsi potrebbero ammontare a circa 175 miliardi di dollari, pari a circa il 2,5% del bilancio federale.