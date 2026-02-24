Vannacci: “Il Governo italiano non abbastanza di destra”

AgenPress. Dopo aver lasciato la Lega, Roberto Vannacci ha cambiato gruppo politico al Parlamento europeo, passando a Europa delle Nazioni Sovrane (Esn).

“Mi riconosco totalmente nei principi, valori e ideali del gruppo”, ha detto Vannacci, elencando alcuni punti del suo programma politico che coincidono con la linea di Esn: sovranità nazionale, protezione delle identità dei popoli europei, semplificazione burocratica nell’economia, tassazione ridotta e cancellazione del Green Deal, che l’eurodeputato considera “la peggiore truffa che l’Europa abbia subìto dal dopoguerra”, responsabile di desertificazione industriale e impoverimento della popolazione.

“Il motivo per il quale io ho cambiato gruppo è stato essenzialmente il motivo per il quale io ho cambiato partito in Italia”, ha detto l’eurodeputato, ribadendo la contrarietà all’invio di aiuti militari all’Ucraina.

“Continuare a consegnare armi e risorse all’Ucraina, si è dimostrata una strategia perdente. O prolunghiamo questa agonia e trasformiamo questa sconfitta in una disfatta, oppure cerchiamo di arrivare a negoziati con la Russia sapendo che avremo sicuramente un qualche cosa da pagare”, sostiene Vannacci.

“Ritengo che il governo italiano sia il meno peggio. Ma io non mi accontento del meno peggio. Sicuramente non è abbastanza a destra.