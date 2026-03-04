Licheri (M5S): “L’Italia è al guinzaglio di Trump e Netanyahu, questo ci sta esponendo a conseguenze dai confini inimmaginabili”

AgenPress. “Siamo davanti a un conflitto dalle dimensioni catastrofiche, le conseguenze non sono neppure calcolabili. Il problema è che questo diritto internazionale vale solo per gli avversari, non per gli alleati. Le violazioni sono considerate tali quando a commetterle è l’avversario, ma quando è l’alleato allora non valgono più”. Queste le parole di Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 Stelle, su Radio Cusano, nel programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

“Per un’analisi obiettiva, dobbiamo dire che Teheran e l’Iran finanziano gruppi terroristici. Ma poi c’è questo fatto che Israele sia costretto a fare continuamente guerre preventive, altrimenti verrebbe cancellata dalla faccia della Terra. Israele ha 90 testate nucleari ed è l’unico Paese nell’area mediorientale ad avere le bombe nucleari”, ha proseguito il senatore. “L’Italia è al guinzaglio di questo asse Trump-Netanyahu e questo ci sta esponendo colpevolmente a conseguenze dai confini inimmaginabili. Pensiamo solo alle conseguenze economiche che sta generando l’accensione di questo conflitto”.

“In Commissione Esteri i due ministri non hanno dato un progetto politico per affrontare il tutto. Il governo italiano non sa come evolverà questa situazione. Non si ha un’idea di come accompagnare, sia dal punto di vista della politica internazionale sia dal punto di vista della politica interna, questo shock che stiamo subendo e che subiremo nei prossimi mesi”, ha concluso Licheri. “I francesi hanno moltiplicato le loro testate nucleari, che è accompagnato dai 500 miliardi di riarmo dei tedeschi, e allora c’è da preoccuparsi. Bisogna parlare con il nostro principale alleato e pretendere di essere quantomeno coinvolti in un confronto sulla politica estera, soprattutto quando la politica estera riguarda il cortile di casa nostra”.