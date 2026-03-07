Elezioni Comunali Genzano di Roma. Grande partecipazione e quattro Liste Civiche che appoggiano il candidato Sindaco Flavio Gabbarini

AgenPress. Genzano di Roma ieri è stato il teatro di una delle più attese e partecipate manifestazioni degli ultimi anni. La città, che da sempre ha visto una vivace partecipazione civica, ha assistito ad una numerosa presenza di cittadini, segno di un forte impegno per il futuro della propria comunità.

Il candidato sindaco, Flavio Gabbarini, ha ricevuto un ampio sostegno da diverse realtà locali, che si sono unite sotto quattro liste civiche, ognuna con un programma volto a rispondere alle esigenze e alle aspettative della popolazione.

Flavio Gabbarini, già conosciuto per il suo impegno politico e sociale, ha presentato una visione chiara per il futuro di Genzano. Con un forte radicamento nel territorio e una lunga carriera a servizio della collettività, Gabbarini ha deciso di candidarsi per proseguire e potenziare l’azione amministrativa. La sua campagna elettorale punta su temi come il miglioramento della qualità della vita, la sostenibilità ambientale, il rilancio dell’economia locale e il rafforzamento dei servizi sociali.

Le Liste Civiche: un mosaico di idee per la Città

La lista Città Futura ha come principale obiettivo la valorizzazione del territorio e la promozione di un’economia sostenibile. Con un programma che include l’ammodernamento delle infrastrutture e il sostegno alle piccole e medie imprese locali. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla formazione professionale, con proposte per incentivare il lavoro giovanile e migliorare l’offerta educativa della città.

La lista Ci Siamo per Genzano si è contraddistinta per un forte impegno in ambito sociale. L’idea di partenza è quella di creare una città più inclusiva e solidale, dove i servizi sociali siano al centro dell’agenda politica. Promuovere politiche di accoglienza per i più fragili, migliorare le strutture sanitarie e investire sulla cultura sono i punti salienti del programma. La lista si è rivolta anche ai giovani, proponendo iniziative culturali, sportive e di aggregazione.

Genzano Avanti ha proposto un piano ambizioso per il futuro della città, puntando sulla modernizzazione delle aree urbane e sul miglioramento della mobilità. e la creazione di nuove aree verdi. Inoltre, questa lista ha promesso la realizzazione di spazi pubblici per i giovani, con l’obiettivo di rendere Genzano una città al passo con i tempi, ma che non dimentica le sue radici storiche e culturali.

Landi (Muti-Vigne Nuove-S. Gennaro-Montecagnolo-Colli di Cicerone)

Infine, la lista Landi ha presentato un programma che mira a valorizzare le specificità delle frazioni e delle periferie di Genzano. Con un focus particolare sulle aree di Muti, Vigne Nuove, San Gennaro, Montecagnolo e Colli di Cicerone, questa lista ha messo al centro del dibattito le necessità di decentramento e miglioramento dei servizi nelle zone più periferiche e il potenziamento dei servizi locali, con l’obiettivo di ridurre il divario tra il centro e le frazioni.

La manifestazione è stata una vera e propria festa democratica, con una partecipazione da record. Un segno di quanto sia forte la volontà della comunità di essere partecipe nel processo decisionale che riguarderà il futuro della città.

Mentre il voto si avvicina Genzano di Roma si prepara ad affrontare una nuova fase della sua storia. Con quattro liste civiche in campo, tutte fortemente radicate nel territorio, i cittadini hanno la possibilità di scegliere tra diverse visioni di sviluppo, tutte improntate alla crescita sostenibile e al miglioramento della qualità della vita. La grande affluenza e il coinvolgimento della comunità sono senza dubbio il segno di una cittadinanza attiva, pronta a costruire un futuro migliore per Genzano.

La sfida è aperta, e i prossimi giorni saranno decisivi per definire quale sarà il percorso che Genzano intraprenderà nei prossimi anni.