Veneto. Adinolfi: la RAI silenzia le suppletive. Il leader del Popolo della Famiglia ricorre all’Agcom

AgenPress. Mario Adinolfi, nel corso di un’iniziativa a Saccolongo nell’ambito della campagna elettorale del Popolo della Famiglia per le suppletive nel collegio della provincia di Padova, ha attaccato duramente Rai Veneto: “Sono assai meravigliato che rispetto a elezioni importanti che coinvolgono oltre mezzo milione di elettori veneti con l’indicazione di ben due deputati RAI Veneto abbia deciso una linea da informazione zero senza neanche voler organizzare il consueto confronto tra i candidati, oltre a silenziare ogni notizia della nostra attività sul collegio.

Sono stato qui a Saccolongo e prima a Camposampiero per iniziative di campagna elettorale che ritengo che la Rai avrebbe dovuto coprire. Invece registro un muro che oggi non potrò non segnalare all’Agcom, visto che in contemporanea ho rilasciato interviste a varie testate televisive, radiofoniche e di carta stampata locale.

Ma una coltre di silenziamento così spessa da parte della Rai non l’avevo mai trovata in nessuna campagna elettorale e ritengo preciso dovere dell’Agcom richiamare l’azienda del servizio pubblico radiotelevisivo ad adempiere al suo ruolo, visto che è pagata dal canone prelevato alle famiglie italiane.

Spero in questi ultimi dieci giorni residui di campagna elettorale di vedere Rai Veneto più correttamente attiva nell’informazione sulle suppletive e sono a disposizione per comunicare tutte le nostre iniziative sul territorio”.