Patrizia De Grazia (Radicali) “Da Bartolozzi parole inqualificabili. Voteremo Sì nel merito e non per tifoseria”

AgenPress. “Le parole della Dottoressa Bartolozzi sono inqualificabili. A maggior ragione dal momento che lei stessa è magistrata. Ma le dichiarazioni sono una cosa. I testi un’altra. Noi siamo all’opposizione del governo Meloni e c’è una ragione. La loro idea di giustizia è profondamente diversa dalla nostra. Eppure, il merito della riforma non è soltanto buono: è necessario. E non è una riforma di destra, ma liberale. Per questo voteremo Sì. Lei anche, ma forse non ha tanto capito cosa questa riforma fa. Oppure ritiene (erroneamente) che sia questo il modo di parlare al suo elettorato. Non lo so e non mi interessa. Siamo (ahimè) dalla stessa parte momentaneamente.

I compagni di strada non te li scegli. Ma certamente non voterò Sì sulla base degli obbrobri che ho sentito dal Procuratore Gratteri e non voterò No sulla base degli obbrobri che ho sentito dalla Dottoressa Bartolozzi. Chiedo scusa io a tutti i magistrati per il Sì che si espongono con coraggio e vengono ripagati in questo modo orrendo. Mi vergogno io per il Ministro Nordio. La politica dovrebbe presentarsi molto meglio di così. Ma ormai ogni limite è stato superato, dalla politica, tanto quanto dalla magistratura associata.

Ma è solo rumore di sottofondo. Non si vota per emotività. Nè per partito preso. Dunque si va avanti: per un Sì giusto da dire”, dichiara Patrizia De Grazia, Tesoriera di Radicali Italiani.