type here...

Patrizia De Grazia (Radicali) “Da Bartolozzi parole inqualificabili. Voteremo Sì nel merito e non per tifoseria”

Politica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Le parole della Dottoressa Bartolozzi sono inqualificabili. A maggior ragione dal momento che lei stessa è magistrata. Ma le dichiarazioni sono una cosa. I testi un’altra. Noi siamo all’opposizione del governo Meloni e c’è una ragione. La loro idea di giustizia è profondamente diversa dalla nostra. Eppure, il merito della riforma non è soltanto buono: è necessario. E non è una riforma di destra, ma liberale. Per questo voteremo Sì. Lei anche, ma forse non ha tanto capito cosa questa riforma fa. Oppure ritiene (erroneamente) che sia questo il modo di parlare al suo elettorato. Non lo so e non mi interessa. Siamo (ahimè) dalla stessa parte momentaneamente.

I compagni di strada non te li scegli. Ma certamente non voterò Sì sulla base degli obbrobri che ho sentito dal Procuratore Gratteri e non voterò No sulla base degli obbrobri che ho sentito dalla Dottoressa Bartolozzi. Chiedo scusa io a tutti i magistrati per il Sì che si espongono con coraggio e vengono ripagati in questo modo orrendo. Mi vergogno io per il Ministro Nordio. La politica dovrebbe presentarsi molto meglio di così. Ma ormai ogni limite è stato superato, dalla politica, tanto quanto dalla magistratura associata.

Ma è solo rumore di sottofondo. Non si vota per emotività. Nè per partito preso. Dunque si va avanti: per un Sì giusto da dire”, dichiara Patrizia De Grazia, Tesoriera di Radicali Italiani.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits