Caro benzina, MIT convoca compagnie petrolifere, Codacons: basta chiacchiere, serve tagliare accise

AgenPress. Sui carburanti basta chiacchiere e basta convocazioni, serve tagliare le accise e serve farlo in fretta per evitare una escalation inflazionistica con conseguenze enormi sulla nostra economia. Lo afferma il Codacons, commentando la decisione del Mit di incontrare le compagnie petrolifere mercoledì prossimo. L’associazione annuncia inoltre di essere al lavoro per un esposto a tutte le Procure della Repubblica italiane sul caso delle possibili speculazioni sui prezzi al dettaglio.

I listini di benzina e gasolio alla pompa stanno salendo giorno dopo giorno, un problema che non si può risolvere attraverso future riunioni e convocazioni delle parti, ma solo mediante un taglio urgente delle accise che ad oggi non potrebbe essere inferiore a -20 centesimi al litro per riportare i prezzi alla normalità – spiega il Codacons.

Proprio in tema di aumenti dei prezzi nei vari comparti, dai carburanti all’energia, passando per alimentari e trasporti, il Codacons sta ultimando un esposto che sarà inviato a tutte le Procure della Repubblica sul territorio in cui si chiede di aprire delle indagini sui repentini incrementi dei prezzi al dettaglio registrati nel nostro Paese negli ultimi giorni, valutando la sussistenza di fenomeni speculativi alla luce dei possibili reati di manovre speculative su merci e aggiotaggio.