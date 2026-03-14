Romano (NM): “Miei legali agiranno stamane contro il Tribunale del Riesame”

AgenPress. “Il Tribunale del Riesame ha valutato la mia posizione senza che io fossi parte del procedimento e in assenza di qualsiasi contraddittorio, su fatti già esaminati dal GIP con esclusione di ogni gravità indiziaria – decisione che il PM non ha ritenuto di impugnare”.

“Il Tribunale del Riesame, pronunciandosi sulla posizione di un altro indagato, ha ricostruito analiticamente la mia posizione su fatti già sottoposti al GIP, che con ordinanza del 2 dicembre 2025 ha escluso la gravità indiziaria per tutti i reati contestati e ipotizzabili, incluso il traffico di influenze illecite.

Quella decisione non è stata impugnata dalla Procura ed è diventata definitiva. Tutto ciò è avvenuto in un procedimento nel quale non ero parte, non sono stato notificato e non ho potuto esercitare alcun contraddittorio.

La mia posizione processuale è coperta da giudicato cautelare. Nessuna valutazione incidentale resa in un procedimento al quale non ho partecipato può modificarla. Ho già attivato con i miei difensori le iniziative necessarie a tutela del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e della certezza del diritto.”

On. Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.