Attentati in Iraq e negli Emirati

AgenPress. Come riportato da Al Jazeera, un sistema di difesa aerea dell’ambasciata statunitense a Baghdad è stato colpito. Nessuno ha ancora rivendicato la responsabilità dell’attacco. In seguito all’attentato, l’ambasciata statunitense ha esortato tutti i cittadini americani a lasciare immediatamente l’Iraq. Inoltre, anche il consolato degli Emirati Arabi Uniti nella regione autonoma curda del nord dell’Iraq è stato attaccato. Due membri del personale di sicurezza sarebbero rimasti feriti nell’attacco.

Le autorità dell’Emirato di Fujairah hanno riferito che la difesa aerea ha intercettato un drone. I detriti caduti hanno provocato un incendio. Non si sono registrate vittime. Anche l’aeroporto internazionale del Kuwait è stato nuovamente attaccato da droni. Secondo l’autorità aeronautica, non ci sono stati feriti.

Nel frattempo, l’Iran ha minacciato attacchi contro obiettivi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, ha minacciato attacchi contro aziende statunitensi nella regione qualora le infrastrutture energetiche iraniane venissero prese di mira.

Due persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico dall’Iran contro il sud di Israele.

Nuovi attacchi missilistici iraniani contro Israele hanno ferito due persone nella città meridionale di Eilat. Un ragazzo di 12 anni è rimasto ferito e un uomo di 39 anni è stato ricoverato in ospedale con ferite lievi, secondo il servizio di soccorso Magen David Adom. La città è stata colpita più volte da razzi e detriti.

A Eilat, una popolare meta turistica sul Mar Rosso, soprattutto tra gli israeliani e, prima della guerra, anche tra i turisti stranieri, dall’inizio del conflitto si erano registrati pochi attacchi provenienti dall’Iran, rispetto al centro e al nord del Paese. Secondo l’emittente televisiva israeliana N12, sabato a Eilat sono suonate due sirene a causa di allarmi missilistici.