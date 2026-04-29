Arrestato l’uomo che ha accoltellato due persone nel quartiere ebraico di Londra

AgenPress. La polizia britannica ha arrestato un uomo dopo che due persone sono state accoltellate in una zona del nord di Londra con una nutrita popolazione ebraica.

L’organizzazione ebraica Shomrim ha dichiarato a X che un uomo è stato visto correre con un coltello a Golders Green e tentare di accoltellare alcuni passanti ebrei, prima di essere fermato dagli agenti che hanno usato un taser

La polizia di Londra non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Il Primo Ministro Keir Starmer ha dichiarato alla Camera dei Comuni che l’incidente è “profondamente preoccupante”. Le immagini della scena pubblicate online mostravano i servizi di emergenza in piedi accanto a quella che sembrava essere una vittima distesa sulla strada.

Nel corso dell’ultimo mese, la polizia londinese ha arrestato più di venti persone nell’ambito delle indagini sugli attacchi contro edifici legati alla comunità ebraica, tra cui l’incendio di ambulanze e i tentativi di incendio doloso di sinagoghe.

L’episodio antisemita più grave dello scorso anno è stato l’attacco di Manchester, in cui sono stati uccisi due fedeli ebrei durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario ebraico.