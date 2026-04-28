Melania “vedova in attesa”. Kimmel: “Era una battuta che riguardava semplicemente la loro età”

AgenPress. Jimmy Kimmel, conduttore del programma notturno di ABC, è rimasto irremovibile, insistendo sul fatto che la sua battuta, ormai virale, sulla “vedova in attesa” riferita al presidente Donald Trump e alla first lady Melania Trump, riguardava semplicemente la loro età.

“Ho detto: la nostra First Lady, Melania, è qui. Guardatela. È bellissima. Questo è il suo splendore. Sembra una vedova in dolce attesa, il che ovviamente era una battuta sulla differenza di età e sull’espressione di gioia che vediamo sul suo viso ogni volta che sono insieme.”

“Era una battuta molto leggera sul fatto che lui ha quasi 80 anni e lei è più giovane di me. Non era, in alcun modo, un incitamento all’assassinio, e loro lo sanno”, ha continuato. “Da molti anni mi esprimo apertamente contro la violenza armata in particolare, ma capisco che la First Lady abbia vissuto un’esperienza stressante durante il fine settimana, e probabilmente ogni fine settimana è piuttosto stressante in quella casa”.

Kimmel ha affermato che la battuta si riferiva alla differenza di età tra i due e ha negato che fosse un incitamento all’assassinio.

Sia il presidente Trump che la first lady Melania Trump hanno rilasciato dichiarazioni in cui chiedevano il licenziamento di Kimmel dalla rete televisiva di proprietà della Disney.

“La retorica odiosa e violenta di Kimmel ha lo scopo di dividere il nostro Paese. Il suo monologo sulla mia famiglia non è comico: le sue parole sono corrosive e aggravano il malessere politico che affligge l’America”, ha scritto su X.

“Persone come Kimmel non dovrebbero avere l’opportunità di entrare nelle nostre case ogni sera per diffondere odio. Un codardo, Kimmel si nasconde dietro la ABC perché sa che l’emittente continuerà a coprirlo per proteggerlo. Basta così”, ha continuato la first lady. “È ora che la ABC prenda posizione. Quante altre volte la dirigenza della ABC permetterà il comportamento atroce di Kimmel a spese della nostra comunità?”